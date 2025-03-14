Adalet Sarayında Uras seferberliği

Yalova Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi olan Özlem Yalçın Doğan'ın DMD hastalığı ile mücadele eden oğlu Uras'ın tedavisi için adeta seferberlik başlatıldı. Avukatlar, hakimler ve Savcıların destekleriyle büyüyen yardım kampanyasında Yalova Valiliğinin izni ile açılan yardım hesaplarında toplanan paralar, minik Uras'ın hayata tutunması için umut olacak. Yurt dışında tedavi görmesi gereken Uras için başlatılan yardım kampanyasının, kısa sürede önce Yalova daha sonra da ülke geneline yayılması bekleniyor.