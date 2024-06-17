Adaletin yerini bulması önemli

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, oğlunun kabrini ziyaret etti. Burada açıklama yapan Özer Aci, kazanın ardından annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'a adalete teslim olması için seslendiğini ancak kendisinin teslim olmayıp kelepçeli bir şekilde yakalanmayı tercih ettiğini söyledi.18 Haziran'da ABD'de yapılacak duruşmada Tok ve oğlunun Türkiye'ye teslim edileceğini düşündüğünü belirten Aci, "Tutuklandılar ya... New York sokaklarında gülücükler atıyorlardı ya... Şu an ben o gülücükleri onlara göndermek isterim. Bunca zaman özgürdüler, rahattılar ve adaletten özellikle de benden kaçacaklarını sandılar. Ama ben sabrettim. Bugün 117'nci gün. Neredeyse 4 ay olacak. Ben sabırla mücadeleye devam ettim. Sabrın sonunda başardım. 'Hangi yetkiliyi arayabilirim, hangisinden yardım alabilirim?' diye araştırdım. Sağ olsunlar, devlet büyüklerimiz, Adalet Bakanımız, milletvekillerimiz hep yanımızda oldular. Bu babayı, acılı anneyi kırmadılar. Tek başıma mücadele etmedim. Bu mücadelemde en büyük payı basın üstlendi. Hiçbir zaman es geçmediler. Seçim dönemi olmasına rağmen, her haber programında yayınlandık" diye konuştu.Mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Aci, şöyle devam etti: "Amerika çocuğu iade etmiş, anneyi etmemiş veya tam tersi. Benim için önemli değil. Amerika'da, Türkiye'de hapiste yatmışlar benim için önemli değil. Önemli olan adaletin yerini bulması. Şu 3 gün onlara belki 3 ay, belki 3 yıl geliyordur. Hele hele 3.5 aydır anne-oğul beraber dolaşıyorlardı. Ne yazık ki 3 gündür ayrı yaşıyorlar."Özer Aci, şüpheli Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'a da "Doktor Bey, hayatta her şey para değil. Biraz merhamet, biraz vicdan, biraz insan olmanızı rica ediyorum" diye seslendi. Aci, ABD'de yapılacak duruşmaya katılmak üzere iki aile dostunun Türkiye'den gittiğini, kazada ölen oğlunun ABD'de yaşayan arkadaşları ile aynı köyden tanışıklıkları olan ve orada yaşayan kişilerin de mahkemeyi takip edeceğini söyledi.