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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Adaletli yüzünü de göstersin

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Adaletli yüzünü de göstersin
Aydın'da, kaldığı yurtta arızalanan asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybeden Zeren Ertaş için dün İstanbul Pendik Kurtköy Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Anne Serpil Ertaş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Taziyeleri kabul eden acılı baba Akın Ertaş ise "Kızım, melek gibi bir insandı. Devletimiz bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra da adaletli yüzünü göstersin. Sorumlular, sorumluluklarını alsınlar. Bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. İnşallah bu son olur" dedi. Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansörlerin bakımını yapan Irmak Asansör firmasının yetkilisi Mustafa Büyükyapıcı, tutuklandı.



ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ertaş ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da acılı baba Akın Ertaş ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

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Adaletli yüzünü de göstersin
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