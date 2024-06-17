Adalılar minibüs istemiyor

İstanbul'un 16 bin nüfusla en küçük ilçesi olan Adalar'da yıllardır ulaşım tartışma konusu... Geçtiğimiz yıllarda atların koşulları nedeniyle atlı faytonlar yasaklandı. Atların koşullarını düzenlemek yerine atlı faytonları yasaklayan İBB ve Adalar Belediyesi, bunun yerine önerilen elektrikli faytonları ise 5 yılda hayata geçiremedi ve nüfusu normal 9 bin olan ancak yaz aylarında 60 bini bulan Büyükada'daki yoğunluğa karşı elektrikli minibüs koyma kararı aldı. Ada halkının itirazlarına rağmen Arife günü, 10 minibüs Büyükada'da kontak açtı. Ada sakinleri önceki gün "Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" dövizleriyle eylem düzenledi. 9 kişinin gözaltına alındığı eylemler bayramın birinci gününde de devam etti.Büyükada'da 2008'den beri yaşayan Av. Öğr. Üyesi Dr. İrem Berksoy, İBB'nin atlı faytonlar yerine elektrikli motorlu taksiler ve elektrikli motorlu otobüsleri hizmete alıp uygulamasının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarına göre hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Adalar'da sağlık, temizlik, itfaiye ve emniyet dışında ve izin şartıyla Orman İdaresi, İSKİ, AYEDAŞ, İGDAŞ araçları dışında motorlu araç kullanımının yasak olduğunu hatırlatan Berksoy, "Geçen ay bir şafak vakti Adalar'a minibüs çıkartıldı. Elektrikli ya da benzinli olması, aracın motorlu araç statüsünü değiştirmez. İlgili kanuna göre; kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler de bu kanuna uymak zorundadır. 4 bin 500 ıslak imzalı dilekçe İBB'ye sunuldu. Bunun üzerine İETT Müdürü, buraya gelerek 'minibüsleri, Adalar'dan çekmek için yetkililerle görüşeceği' sözünü verdi ancak sözler tutulmadı. Minibüsler 15 Mayıs'ta trafiğe sokuldu" diye konuştu.Doğma büyüme Adalı eski tiyatrocu Can Aydınlatan (53) ise, minibüslerin Adalar'a uygun olmadığını belirterek, "Atlı faytonlardan bugüne geldiğimiz noktada kocaman minibüsler adanın daracık yokuş sokaklarına sürüldü. Bu araçlar hem dar hem yokuş sokaklar için uygun değil. Burada hem trafiğe hem kazalara neden olacak. Estetik olarak da Ada'nın siluetini bozmakta. Burada asfalt olmaz, toprak yol olur ya da Arnavut taşı yol olur. Bu minibüsler Ada'nın ruhuna aykırı. Bu minibüslerin asla burada istemiyoruz" dedi.