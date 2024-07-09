Adalılardan İBB önünde Azmanbüs eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kararıyla Büyükada ve Heybeliada'da hizmet vermeye başlayan elektrikli minibüslere tepkiler dinmek bilmiyor. Minibüsleri 'Azmanbüs' olarak niteleyen ada sakinleri, dün Saraçhane'deki İBB binası önünde toplandı. Ellerinde 'Ada yolu yaya yolu', 'Adalar şehirleşmesin' yazılı dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. Grup adına konuşma yapan Dolunay Baykul, "Anayasal hakkını kullanan adalılar tartaklanarak gözaltına alındılar. Yaşadığı yeri korumaya çalışan insanları polise şikayet eden bir İBB yönetimi var. Sesimizi duyunuz, yasalara uyunuz ve adaların doğasına, dokusuna, kültürüne aykırı azmanbüsleri derhal geri çekiniz" dedi.