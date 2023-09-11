’Adamsan bıçakla’ diyen arkadaşını bu yüzden bıçaklamış!

TUTUKLANDI

Fatih Sarper'in emniyetteki ilk ifadesinde, "Bana 500 lira borcu vardı. Odadaki eşyaları almaya geldi. Ben de önce borcunu öde dedim. Aramızda küfürleşme yaşandı. Sokakta devam eden tartışma sırasında bana kaldırım taşı attı. Ben de elimdeki bıçağı sağa sola salladım. O sırada bıçaklamışım" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Sarper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı Serkan D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi...