ADANA DEPREM SON DAKİKA: Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar depremle ilgili araştırmalara başladı. AFAD, depremin merkez üssü, saati ve derinliğine ilişkin ilk bilgileri paylaştı.
AFAD Deprem Dairesi'nin 4 Ekim 2026 tarihli verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19.23 TSİ'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM Büyüklük:4.8 (Mw) Yer:Saimbeyli (Adana) Tarih:2026-10-04 Saat:14:19:23 TSİ Enlem:37.74867 N Boylam:36.091 E Derinlik:7.99 km Detay:https://t.co/uMKa6WOOwz @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2026
AFAD verilerinde depremin merkez üssü Saimbeyli (Adana) olarak açıklandı. Sarsıntının koordinatları 37.74867 kuzey enlemi ve 36.091 doğu boylamı olarak kaydedildi.
Saat 14.19'da meydana gelen depremin derinliği 7,99 kilometre olarak ölçüldü. Depremin büyüklüğü ise 4,8 Mw olarak açıklandı.
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AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre:
Deprem sonrasında bölgedeki gelişmeler ve olası yeni sarsıntılara ilişkin resmi açıklamalar takip ediliyor.