Haberler Yaşam Haberleri ADANA DEPREM SON DAKİKA: Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 4.10.2026 14:32 Son Güncelleme: 4.10.2026 14:37

ADANA DEPREM SON DAKİKA: Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Adana'da meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre, merkez üssü Saimbeyli olan depremin büyüklüğü 4,8 olarak kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ADANA DEPREM SON DAKİKA: Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
  • ABONE OL

Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar depremle ilgili araştırmalara başladı. AFAD, depremin merkez üssü, saati ve derinliğine ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Deprem Dairesi'nin 4 Ekim 2026 tarihli verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19.23 TSİ'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerinde depremin merkez üssü Saimbeyli (Adana) olarak açıklandı. Sarsıntının koordinatları 37.74867 kuzey enlemi ve 36.091 doğu boylamı olarak kaydedildi.

ADANA'DAKİ DEPREM KAÇ KİLOMETRE DERİNLİKTE?

Saat 14.19'da meydana gelen depremin derinliği 7,99 kilometre olarak ölçüldü. Depremin büyüklüğü ise 4,8 Mw olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre:

  • Büyüklük: 4,8 Mw
  • Merkez üssü: Saimbeyli, Adana
  • Tarih: 4 Ekim 2026
  • Saat: 14.19.23 TSİ
  • Derinlik: 7,99 kilometre
  • Enlem: 37.74867 N
  • Boylam: 36.091 E

Deprem sonrasında bölgedeki gelişmeler ve olası yeni sarsıntılara ilişkin resmi açıklamalar takip ediliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ADANA DEPREM SON DAKİKA: Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA