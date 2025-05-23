Adana “Gastronomi şehri” unvanını alacak

Adana'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin yöresel yemekleri tanıtıldı. Adana Valiliği himayesinde Adana Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, şeflerin hazırladıkları yöresel lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu. Vali Yavuz Selim Köşger, "Türk Mutfağı Haftası'na Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan önderlik ediyorlar. Türk mutfağının dünyada hak ettiği yeri alması için özel bir gayret gösteriyorlar. Türk kahvaltısının tanınmasıyla ilgili özel bir gayret gösteriyorlar. Bu da çok önemli. Dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir mutfak kültürümüz var. Bu noktada da bu tür etkinlikler buna katkı sağlayacak" dedi.

BU YIL ALACAĞIZ

Adana denince akıllara lezzetin geldiğini, gastronomi şehri unvanını bu yıl almasını beklediklerini belirten Köşger, "Adana, bu noktada hak ettiği UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri unvanını inşallah bu yıl alacak. Türkiye ve Paris aşamalarını atlattık. Eylül ayında Semerkant'ta bir aşama var. Bu aşamayı da geçeceğiz ve inşallah Adana'mız hak ettiği 'Gastronomi Şehri' unvanını kazanacak. Turizmin içini doldurmamız lazım. İlimize gelen turistleri ilimizden memnun bir şekilde uğurlamamız lazım. Bunun en önemli bileşenlerinden birisi de mutfaktır. Bu bizde zaten var. Ancak bu unvanı aldıktan sonra turizmde de bir üst seviyeye çıkacağız" diye konuştu.