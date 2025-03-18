Adana merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 41 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını tutuklu H.T.'nin yaptığı 'Yoldaşlar' isimli silahlı suç örgütünü yürütülen soruşturma kapsamında deşifre etti.

Örgütle bağlantılı 75 kişiyi tespit eden ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana merkezli İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir'de 80 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 33 ayrı suça karıştığı öne sürülen 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 4 el bombası, 2 otomatik tabanca, 17 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı av tüfeği, bu silahlara ait mühimmat ile çeşitli gramaj ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartı olmak üzere 24 şüpheli ise serbest bırakıldı.