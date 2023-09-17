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Giriş Tarihi: 17.9.2023 11:28 Son Güncelleme: 17.9.2023 11:37

Adana Şehir Hastanesi personeli doğadan 1 saatte 2 ton çöp topladı

Adana Şehir Hastanesi personeli, ‘Temizlik Günü’ için buluştu. Hastane personeli doğadan 1 saatte 2 ton çöp topladı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana Şehir Hastanesi personeli doğadan 1 saatte 2 ton çöp topladı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Doç. Dr. M. Volkan Harput, doktorlar, hemşireler, idari personel ve ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. yöneticileri, Dünya Temizlik Günü'nde Yüreğir Belediyesi ve Kızılay yöneticileriyle birlikte Kışla Mahallesi Çamlık Alan'da etkinlik düzenledi. Etkinlikte, 1 saat içinde yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

BAŞHEKİM, DOKTOR VE HEMŞİRELER

Merkez Yüreğir ilçesindeki Çamlık alanın yürüyüş parkurunda yapılan temizlik çalışmasına Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. M. Volkan Harput, Başhekim Yardımcısı Abdullah İpek, Başhemşire Yasemin Kılkış, doktorlar, hemşireler, ile Yüreğir Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice, belediye personeli, Kızılay Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül ve şube yöneticileri katıldı.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN

Etkinlik paydaşlarıyla birlikte yürüyüş parkuruna dağılan Adana Şehir Hastanesi personeli, şişeden poşete, karton ambalajdan yiyecek paketine, giysiden porselen tabağa kadar farklı türden çöp topladı. 1 saat süren temizlik çalışmasında toplanan yaklaşık 2 ton çöp, Yüreğir Belediyesi'nin temizlik araçlarına yüklendi. Başhekim Doç. Dr. M. Volkan Harput, Dünya Temizlik Günü kapsamında geniş bir katılımla düzenlenen etkinliğin amacının, kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

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Adana Şehir Hastanesi personeli doğadan 1 saatte 2 ton çöp topladı
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