Adana’da 14 yıl önce sırra kadem basmıştı: 2 çocuk babasından bir iz yok!

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Pirili Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk babası Ertuğrul Kütük'ü 21 Eylül 2012'de akşam saatlerinde arayan arkadaşı Hüseyin Basanay, 'Hemen gel bir yere gitmemiz lazım' diyerek çağırdı. Bunun üzerine Kütük'ün annesi Ferhan Kütük, oğlunu akşam olduğu için yollamadı. Sabah olduğunda ise anne Kütük tarlaya gitti, oğul Kütük ise eşi Güleyfer'e, 'Bir saate geleceğim' diyerek evden ayrıldı. O günden sonra 2 arkadaştan bir daha haber alınamadı.

OTOMOBİL, YAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Basanay ve Kütük'ün aileleri, çocuklarının başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ederek polis merkezine başvurdu. 20 gün sonra ise iki arkadaşın içinde olduğu otomobil Osmaniye'de yakılmaya çalışılmış halde bulundu. O dönem olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ancak ifadelerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı.

ANNE VE BABA, EVLAT HASRETİYLE ÖLDÜ

14 yıldır 2 arkadaştan ise herhangi bir haber alınamadı. Bu süreçte Hüseyin Basanay'ın anne ve babası evlat hasretiyle birlikte yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle hayatlarını kaybetti.

ÖLMEDEN ÖNCE EVLADINDAN HABER BEKLİYOR

Şu anda 71 yaşında olan ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ertuğrul Kütük'ün annesi Ferhan Kütük ise ölmeden önce evladının ölü ya da diri bulunmasını istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'Faili meçhul hiçbir dosya kalmayacak' açıklamasının ardından her gün gelecek polis veya jandarmadan gelecek umutlu bir haberi beklemeye başladı. Evladının fotoğrafıyla avunan acılı anne Kütük, yaşadığı süreci İHA'ya anlattı.

"ÇOCUĞUM BİR KEFENE BİLE HASRET GİTTİ"

Evladının bir mezarı olmasını istediğini söyleyen Ferhan Kütük, "2012 yılının Eylül ayında evladım, arkadaşıyla birlikte kayboldu. Hep gezdik ama hiçbir sonuç alamadık. Ben sonuç almak istiyorum. Çocuğumun bir mezarı olsun. Çocukları babalarının mezarına gitsin bari. Ben çocuğumu kefenleyemedim. Kefen gördüğüm zaman çok ağlıyorum. Millet cenazesini kefenlediğinde çok üzülüyorum. Benim çocuğum bir kefene bile hasret gitti" dedi.