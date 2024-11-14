Adana’da adres sorma bahanesiyle kapkaç yapan adam yakalandı

Kapkaç olayı, 25 Ekim'de saat 10.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda meydana geldi. Caddede yürüyen Mustafa A., adres sormak için parktaki bankta oturup, cep telefonuyla konuşan E.Y.'nin yanına gitti.

Mustafa A., sorduğu adresi bilmediğini belirten E.Y.'nin elindeki cep telefonunu çalıp kaçtı. E.Y.'nin yardım istediğini duyan çevredekilerin peşinden koştuğu Mustafa A., yakalanamadı.

İhbar üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini Mustafa A. olarak belirledi. Cep telefonunu bir iş yerine sattıktan sonra evine gittiği belirlenen Mustafa A., adresine yapılan baskında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.