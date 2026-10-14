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Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:11

Adana’da akran dehşeti! Dedikodu kavgası kanlı bitti: Kız öğrenci arkadaşına bıçakla saldırdı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kavga yürekleri ağza getirdi. Ortaokula giden bir kız öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek arkadaşını evden getirdiği ekmek bıçağıyla yaraladı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Adana’da akran dehşeti! Dedikodu kavgası kanlı bitti: Kız öğrenci arkadaşına bıçakla saldırdı!
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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 6. sınıfa giden ismi öğrenilmeyen kız öğrenci ile aynı sınıfa giden ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı arasında dedikodu tartışması çıktı.

DEDİKODU KAVGASI KANLI BİTTİ

Teneffüste arkadaşının yanına giden öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek evden çantasına koyup okula getirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı. Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN POLİS EKİPLERİNCE GÖTÜRÜLDÜ

Kolundan hafif yaralanan öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #SEYHAN

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Adana’da akran dehşeti! Dedikodu kavgası kanlı bitti: Kız öğrenci arkadaşına bıçakla saldırdı!
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