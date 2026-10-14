Adana’da akran dehşeti! Dedikodu kavgası kanlı bitti: Kız öğrenci arkadaşına bıçakla saldırdı!

DEDİKODU KAVGASI KANLI BİTTİ

Teneffüste arkadaşının yanına giden öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek evden çantasına koyup okula getirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı. Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.