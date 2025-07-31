Adana’da arazi kavgasında kan aktı! 2 ölü, 4 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Nuri K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar ambulanslarla Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Zeynel K. de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.