Adana'da aşk vaadiyle tuzağa düşürdüler! 5 kişiyi soyup gasp ettiler: "Öcümüzü almak için videolar çektik"

"BULUŞMAYA GELENLERİ BIÇAK ZORUYLA GÖTÜRDÜLER"

Şüphelilerin, buluşma için gelen kişilerin önünü keserek bıçak zoruyla etkisiz hale getirdiği, ardından mağdurları Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Akkapı mahallelerinde bulunan metruk bina veya boş arazilere götürdüğü belirlendi. Burada mağdurları zorla soydukları ve uygunsuz görüntülerini çektikleri öne sürülen şüphelilerin, daha sonra mağdurların üzerindeki cüzdan, cep telefonu, saat, takı ve yüzük gibi değerli eşyaları gasp ederek olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.

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