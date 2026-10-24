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Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:58 Son Güncelleme: 24.10.2026 10:37

Adana'da film gibi olay! Yaka paça aracın bagajına atıldı: Şüpheliler bakın kim çıktı...

Adana’da bir adamın sokak ortasında zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler olayı aydınlattı. Yaka paça aracın bagajına atılan adamı bakın kaçıranlar kim çıktı. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
Adana’da film gibi olay! Yaka paça aracın bagajına atıldı: Şüpheliler bakın kim çıktı...
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Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde olay meydana geldi. Bir grup şahsın bir adamı zorla otomobilin bagajına koyarak kaçırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı.

BORÇLARI NEDENİYLE EVE GİTMEK İSTEMEMİŞ

Ekiplerin yaptığı çalışmada, bagaja konularak götürülen kişinin N.Y. (33) olduğu belirlendi. N.Y.'nin borçları nedeniyle bir süredir eve gitmek istemediği, babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y.'nin (39) ise yolda karşılaştıkları N.Y.'yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri tespit edildi.

Adana'da bagaja konularak kaçırılmıştı, gerçek ortaya çıktı: O anlar kamerada

AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen baba, kardeş ve kuzen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. N.Y.'nin ailesinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da film gibi olay! Yaka paça aracın bagajına atıldı: Şüpheliler bakın kim çıktı...
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