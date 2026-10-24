Adana’da film gibi olay! Yaka paça aracın bagajına atıldı: Şüpheliler bakın kim çıktı...

BORÇLARI NEDENİYLE EVE GİTMEK İSTEMEMİŞ
Ekiplerin yaptığı çalışmada, bagaja konularak götürülen kişinin N.Y. (33) olduğu belirlendi. N.Y.'nin borçları nedeniyle bir süredir eve gitmek istemediği, babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y.'nin (39) ise yolda karşılaştıkları N.Y.'yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri tespit edildi.
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AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen baba, kardeş ve kuzen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. N.Y.'nin ailesinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.