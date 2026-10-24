Adana’da film gibi olay! Yaka paça aracın bagajına atıldı: Şüpheliler bakın kim çıktı...

BORÇLARI NEDENİYLE EVE GİTMEK İSTEMEMİŞ

Ekiplerin yaptığı çalışmada, bagaja konularak götürülen kişinin N.Y. (33) olduğu belirlendi. N.Y.'nin borçları nedeniyle bir süredir eve gitmek istemediği, babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y.'nin (39) ise yolda karşılaştıkları N.Y.'yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri tespit edildi.

Adana'da bagaja konularak kaçırılmıştı, gerçek ortaya çıktı: O anlar kamerada