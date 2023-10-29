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Giriş Tarihi: 29.10.2023 12:58 Son Güncelleme: 29.10.2023 13:02

Adana’da coşkulu kutlama

Adana ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da coşkulu kutlama

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Köşger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını, kurtuluşa ilham veren Adana'da coşku ve gururla kutlamanın büyük onurunu yaşadıklarını kaydetti.

Vali Köşger törende resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu program, geçit töreniyle son buldu.

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Adana’da coşkulu kutlama
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