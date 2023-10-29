Adana’da coşkulu kutlama

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Vali Köşger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını, kurtuluşa ilham veren Adana'da coşku ve gururla kutlamanın büyük onurunu yaşadıklarını kaydetti.
Vali Köşger törende resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.
Halk oyunları gösterisinin sunulduğu program, geçit töreniyle son buldu.