Haberler Yaşam Haberleri Adana'da dehşet! Kıskançlık krizine girdi karısını bıçakladı: Cani eş tutuklandı
Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:14

Adana'da dehşet! Kıskançlık krizine girdi karısını bıçakladı: Cani eş tutuklandı

Adana'da eşi Fatma H.’yi sokakta bıçaklayıp, motosikletli yunus polisi tarafından yakalanan Osman H., tutuklandı. Şüphelinin, ifadesinde, “Sürekli başkalarıyla konuşuyordu. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dediği öne sürüldü.

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DHA Yaşam
Adana’da dehşet! Kıskançlık krizine girdi karısını bıçakladı: Cani eş tutuklandı
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Adana'da 7 Ekim'de saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Osman H., kaldırımda yürürken arkasından yaklaştığı eşi Fatma H.'ye cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ BIÇAKLADI

Fatma H., aldığı bıçak darbeleriyle acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Fatma H., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgede araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisi ekipleri, şüpheli Osman H.'yi yakın bir sokakta, olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

SALDIRININ NEDENİ "KISKANÇLIK"

Gözaltına alınıp, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Osman H.'nin, bir süredir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı, saldırıyı da girdiği kıskançlık krizi nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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TUTUKLANDI

Osman H., ifadesinde, "Sürekli başkalarıyla konuşuyordu. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman H., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Fatma H. ise taburcu edildi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Adana'da dehşet! Kıskançlık krizine girdi karısını bıçakladı: Cani eş tutuklandı
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