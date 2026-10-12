Adana’da dehşet! Kıskançlık krizine girdi karısını bıçakladı: Cani eş tutuklandı

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ BIÇAKLADI

Fatma H., aldığı bıçak darbeleriyle acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Fatma H., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgede araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisi ekipleri, şüpheli Osman H.'yi yakın bir sokakta, olayda kullandığı bıçakla yakaladı.