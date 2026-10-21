Haberler Yaşam Haberleri Adana’da dehşete düşüren olay! Arkadaşlık teklifini reddedince kurşun yağmuruna tutuldu: Sevda hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 21.10.2026 16:41

Adana’da dehşete düşüren olay! Arkadaşlık teklifini reddedince kurşun yağmuruna tutuldu: Sevda hayatını kaybetti!

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Sevda Dinler, arkadaşlık teklifini reddedince dehşeti yaşadı. G.F. tarafından av tüfeğiyle vurulan talihsiz genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Adana’da dehşete düşüren olay! Arkadaşlık teklifini reddedince kurşun yağmuruna tutuldu: Sevda hayatını kaybetti!
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Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. G.F., arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı.

GENÇ KADIN CANİCE KATLEDİLDİ

Bu sırada mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru G.F.'yi, müdahale ederek yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

CANİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan G.F. jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA #KOZAN

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Adana’da dehşete düşüren olay! Arkadaşlık teklifini reddedince kurşun yağmuruna tutuldu: Sevda hayatını kaybetti!
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