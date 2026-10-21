Adana’da dehşete düşüren olay! Arkadaşlık teklifini reddedince kurşun yağmuruna tutuldu: Sevda hayatını kaybetti!

GENÇ KADIN CANİCE KATLEDİLDİ

Bu sırada mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru G.F.'yi, müdahale ederek yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.