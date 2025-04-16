Haberler Yaşam Haberleri Adana'da dört gün önce kaybolan Cumali Timi'yi arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 16.4.2025 09:08

Adana'da dört gün önce kaybolan Cumali Timi'yi arama çalışmaları sürüyor

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

AA
Adana’da dört gün önce kaybolan Cumali Timi’yi arama çalışmaları sürüyor

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve denizden yürüten ekipler, aramalarI titizlikle sürdürüyor.

Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

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Adana'da dört gün önce kaybolan Cumali Timi'yi arama çalışmaları sürüyor
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