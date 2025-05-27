Adana’da eski eşi Esengül Kaya’yı katletmişti: Polis memuru Recep Çürük de hayatını kaybetti!

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Olaya ilişkin soruşturmada Recep Çürük'ün psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülen Esengül Kaya ile 3 yıl önce çekişmeli olarak boşandıkları belirlendi. Bir süredir eski eşini tehdit ettiği belirtilen Çürük hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, bu karara rağmen Kaya'nın yanına gittiği bildirildi. Öte yandan Çürük'ün, barışma teklifini reddedince 3 çocuğunun annesi Kaya'yı öldürdüğü ortaya çıktı. Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınan Kaya'nın cenazesi, Kozan'da toprağa verildi.