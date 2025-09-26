Adana’da feci kaza! 2 ölü

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İnfaz koruma memurları Berk Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve F.B. iş çıkışı evlerine dönmek için otomobile bindi. Berk Öztürk kullandığı otomobil ile kendisiyle aynı yönde ilerleyen B.Ö. idaresindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

HAYATLARINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen cankur ekipleri, araç içerisinde sıkışan Berk Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve F.B. çıkartıp ambulansa bindirdi. Berk Öztürk ve Beyaz Fidan Şahin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk ve Şahin'in cansız bedenleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. F.B.'in hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ KARAKOLDA

Kamyon sürücü ise B.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.