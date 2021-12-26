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Giriş Tarihi: 26.12.2021 22:22

Adana'da feci kaza! Takla atan iş makinesinin altında kaldı!

DHA
Adana’da feci kaza! Takla atan iş makinesinin altında kaldı!

Feci olay Adana'nın Kozan İlçesinden meydana geldi. İş makinesinin devrilmesi sonucu araçta yolcu konumunda bulunan Abdurrahman Öcal (54), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Zerdali köyü Zerdali köyü Çatak mevkisinde meydana geldi. Çiftçi Abdurrahman Öcal, bugün iş makinesi tutarak tarlasında kazı çalışması yaptırdı. Öcal, çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgeden ayrılmak için operatörlüğünü Serdar B.'nin yaptığı iş makinesine bindi.

Tarlada hareket halindeki iş makinesi, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, takla attı. Kaza sırasında iş makinesinden düşüp, aracın altında kalan Öcal, ağır yaralandı, operatör Serdar B. ise yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Öcal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Adana'da feci kaza! Takla atan iş makinesinin altında kaldı!
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