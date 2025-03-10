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Giriş Tarihi: 10.3.2025 11:17

Adana'da feci olay! 21 yaşındaki İbrahim yaşamını yitirdi!

Adana'da yaya geçidinde motosiklete çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Kadam (21) hayatını kaybetti, Cumali Aladağ (38) yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

DHA
Adana’da feci olay! 21 yaşındaki İbrahim yaşamını yitirdi!

Kaza, 8 Mart'ta öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Cumali Aladağ, 01 ALC 748 plakalı motosikleti ile bulvardaki yaya geçidinden karşı şeride geçmek istedi.

Bu sırada bulvarda ilerleyen İbrahim Kadam yönetimindeki 01 AOV 871 plakalı motosiklet, Aladağ'ın motosikletine çarptı. Kazada yola savrulan 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadam, kurtarılamadı. Aladağ'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da feci olay! 21 yaşındaki İbrahim yaşamını yitirdi!
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