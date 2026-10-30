Adana’da film gibi soygun! Ayrıldığı iş yerinen 115 kilo gümüş çaldı: 980 kamera kaydı incelendi kıskıvrak yakalandı

"7 SAAT BOYUNCA İŞ YERİNDE KALDI"

Olay günü saat 17.20 sıralarında iş hanına gelen M.A.L., binada saklanarak herkesin ayrılmasını bekledi. İş hanının boşalmasının ardından harekete geçen şüpheli, yanında getirdiği oksijen tüpüyle dükkanın kapısını keserek içeri girdi. İş yerindeki işlenmiş gümüşleri, külçe gümüşleri ve değerli tespihleri toplayan şüpheli, yaklaşık 115 kilo ağırlığındaki ürünleri valiz ve çuvallara doldurdu.Yaklaşık 7 saat 20 dakika sonra, saat 01.40 sıralarında iş yerinden ayrılan şüpheli, çaldığı ürünlerin bir bölümünü motosikletine yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Ancak motosikletinin lastiği inince ürünlerin bir kısmını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı. Bir akaryakıt istasyonuna giderek lastiğini şişirten şüpheli, yeniden iş hanına dönüp geride bıraktığı diğer ürünleri de aldı.

Adana'da 7 saat süren film gibi soygun: 115 kilo gümüşü çuvala koyup böyle çaldı! | Video