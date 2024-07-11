Adana’da gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçedeki Büyük Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parktaki kameriyede oturan Hacı Acartürk ve Serhat Y., kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar Hacı Acartürk'ün göğsüne, arkadaşı Serhat Y.'nin ise ayağına isabet etti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hacı Acartürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Serhat Y.'nin tedavisi devam ederken, cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.