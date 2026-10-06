Adana’da gürültü tartışması kanlı bitti! Keserler sopalar havada uçuştu: O anlar kamerada!

Olay, 12 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Ulusoy, sokakta oynayan komşularının çocuklarını çıkardıkları gürültü nedeniyle uyardı. Bunun üzerine çocukların aileleri ile Serpil Ulusoy arasında tartışma çıktı.
SOPALAR VE BIÇAKLARLA EVİ BASTILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Ertesi gün ise S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu aile üyeleri ellerinde taşıdıkları zincir, keser, sopa ve bıçaklarla Serpil Ulusoy'un yaşadığı evin önüne geldi.
3 KİŞİ YARALANDI
Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından darp raporu alan aile üyeleri, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
KAVGA ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Gözaltına alınan S.K., N.K. ve H.İ.Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ulusoy ailesi, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Öte yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı