Haberler Yaşam Haberleri Adana’da gürültü tartışması kanlı bitti! Keserler sopalar havada uçuştu: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 6.10.2026 12:54

Adana’da gürültü tartışması kanlı bitti! Keserler sopalar havada uçuştu: O anlar kamerada!

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen tartışma kanlı bitti. Çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle çıkan, zincir, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, yaşananlar, güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Adana’da gürültü tartışması kanlı bitti! Keserler sopalar havada uçuştu: O anlar kamerada!
  • ABONE OL

Olay, 12 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Ulusoy, sokakta oynayan komşularının çocuklarını çıkardıkları gürültü nedeniyle uyardı. Bunun üzerine çocukların aileleri ile Serpil Ulusoy arasında tartışma çıktı.

SOPALAR VE BIÇAKLARLA EVİ BASTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Ertesi gün ise S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu aile üyeleri ellerinde taşıdıkları zincir, keser, sopa ve bıçaklarla Serpil Ulusoy'un yaşadığı evin önüne geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından darp raporu alan aile üyeleri, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KAVGA ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Gözaltına alınan S.K., N.K. ve H.İ.Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ulusoy ailesi, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Öte yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEYHAN #ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da gürültü tartışması kanlı bitti! Keserler sopalar havada uçuştu: O anlar kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA