Adana’da gürültü tartışması kanlı bitti! Keserler sopalar havada uçuştu: O anlar kamerada!

SOPALAR VE BIÇAKLARLA EVİ BASTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Ertesi gün ise S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu aile üyeleri ellerinde taşıdıkları zincir, keser, sopa ve bıçaklarla Serpil Ulusoy'un yaşadığı evin önüne geldi.