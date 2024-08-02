Adana’da helikopter düştü

Adana'nın Kozan ilçesinde Kızlarsekisi mevkiindeki orman yangınına müdahale eden helikopter, su aldığı sırada Gökdere Köprü Barajı'na bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi. Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok" dedi.