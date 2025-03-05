Adana’da jandarmadan “hücre-16” operasyonu: Suç örgütüne ağır darbe

Adana ve Karataş Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda suç örgütünün faaliyetleri tek tek deşifre edildi.



Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında suç örgütüne ait 2 adet makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek örgütün silah kaynağı kurutuldu.

BAKAN YERLİKAYA: "PEŞLERİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz! Güvenlik güçlerimiz, organize suç örgütlerine ve onların iş birlikçilerine göz açtırmayacak" ifadelerini kullandı.