Adana’da kahvehanede silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'da iddiaya göre, Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki bir kahvehaneye gelen D.G. (17), burada Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'a (35) tabancayla ateş açtı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kahvehanedeki arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.