Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kan donduran cinayet! Silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.10.2023 22:27

Adana'da kan donduran cinayet! Silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adana'da dere kenarında oturan Erkan Efe Dağoğlu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da kan donduran cinayet! Silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adana'da arkadaşlarıyla dere kenarında oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla açtığı ateş sonucu başından, göğsünden ve boynundan vurulan Erkan Efe Dağoğlu (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'ndeki Sarıçam Deresinin kenarında meydana geldi. İddiaya göre Erkan Efe Dağoğlu, arkadaşlarıyla dere kenarında oturduğu sırada yanına yaklaşan bir kişi tabancasıyla ona doğru ateş açtı.

Başına, boynuna ve göğsüne kurşun isabet eden Dağoğlu, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Dağoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Dağoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 25,26,27,28,29 Ekim'de ödemeler alınacak!
İP’li Vekil Çömez’den ırkçı paylaşım! Gazze için gönüllü olan doktorları böyle hedef aldı
Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 kez titreşmesi için geçen süre hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır?
Merseyside derbisini kazanan Liverpool oldu! Tribünlerden Gazze'ye destek pankartları
Son dakika: Süper Lig’de Fenerbahçe, namağlup Hatayspor’u 4 golle devirdi! (MAÇ ÖZETİ)
Filistin’de satılan toprak yüzde 1 bile değildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması! Son durumu...
Halil Umut Meler çok başarılıydı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da kan donduran cinayet! Silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA