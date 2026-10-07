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Giriş Tarihi: 7.10.2026 19:30 Son Güncelleme: 7.10.2026 19:42

Adana’da koca dehşeti: Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı!

Adana'da Fatma H., sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen eşi Osman H. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı darbeyle acı içerisinde yere yığılan yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca kıskıvrak yakalandı.

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DHA Yaşam
Adana’da koca dehşeti: Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı!
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Fatma H. kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan eşi Osman H., henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı.

Fatma H., aldığı bıçak darbeleriyle acı içerisinde yere yığılırken , şüpheli ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bölgeyi adeta abluka altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, şüpheli Osman H.'yi kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Osman H., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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#ADANA #SEYHAN #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Adana’da koca dehşeti: Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı!
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