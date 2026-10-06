Adana’da korku dolu anlar! Aileye ikinci kez aynı kabusu yaşattılar: Evlerini kurşun yağmuruna tutup…

EŞ ZAMANLI BASKINLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda İbrahim C., H.C. ve A.K., gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında; silahlı saldırıları kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim C., H.C. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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