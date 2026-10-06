Haberler Yaşam Haberleri Adana’da korku dolu anlar! Aileye ikinci kez aynı kabusu yaşattılar: Evlerini kurşun yağmuruna tutup…
Giriş Tarihi: 6.10.2026 10:12

Adana’da korku dolu anlar! Aileye ikinci kez aynı kabusu yaşattılar: Evlerini kurşun yağmuruna tutup…

Adana'da meydan gelen olay yürekleri ağza getirdi. İbrahim C. (27), kardeşi H.C. (17) ve akrabası A.K. (17), husumetli oldukları İsmail S.'nin (30) evini farklı tarihlerde 2 kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırılar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Adana’da korku dolu anlar! Aileye ikinci kez aynı kabusu yaşattılar: Evlerini kurşun yağmuruna tutup…
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Olay, 7 Ağustos'ta gece saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim C., ailesine borçlu olduğu iddiasıyla husumet beslediği İsmail S.'nin evinin önüne gitti. Otomobilin içinden husumetlisinin evine tabancayla ateş açan İbrahim C., daha sonra kaçtı.

SALDIRILAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Ardından İbrahim C.'nin kardeşi H.C. ile akrabası A.K., 19 Ağustos gecesi motosikletle sokağına gittikleri İsmail S.'nin evine tabancayla ateş açtı. İki saldırı da sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı.

EŞ ZAMANLI BASKINLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda İbrahim C., H.C. ve A.K., gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında; silahlı saldırıları kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim C., H.C. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEYHAN İLÇESİ #ADANA

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Adana’da korku dolu anlar! Aileye ikinci kez aynı kabusu yaşattılar: Evlerini kurşun yağmuruna tutup…
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