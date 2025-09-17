Adana’da korkunç cinayet! Motosikletli 2 şahıs ateş açtı, vurulan genç öldü

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı mobilya dükkanının önünde bekleyen Sedat Oyunlu'nun (32) yanına motosikletle gelen ve başlarında kask bulunan iki kişi tabancayla ateş açtı.

Tabancadan çıkan mermiler Oyunlu'ya isabet etti. Yaralı halde kendi aracıyla Adana Şehir Hastanesi'ne giden genç, burada tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Oyunlu hayatını kaybetti.

Oyunlu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.