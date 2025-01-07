Adana’da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı!

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Bilal Yıldız, Mehmet Efe Yaman ve anne- kız, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mehmet Efe Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.