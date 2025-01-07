Adana’da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı!

Kahreden kaza, saat 13.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Elifsu Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Bilal Yıldız (21) yönetimindeki 38 AHE 230 plakalı otomobil ile Mehmet Efe Yaman'ın kullandığı 01 AUJ 021 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen F.H. (29) ve kızı A.E.H.'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Bilal Yıldız, Mehmet Efe Yaman ve anne- kız, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mehmet Efe Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.