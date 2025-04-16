Adana’da küfürleşme katliamı: 3 ölü var! Detaylar korkunç: Katillerin planı tutmadı!

AĞABEY KARDEŞ İLE 1 KİŞİ ÖLDÜ

Olay 16 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Serdar ve kardeşi Umut Akipa ile karşı gruptan Ferhat Ay öldü. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, birbirini önceden tanıyan tarafların cinayetten saatlerce önce sosyal medya üzerinden küfürleştiklerini daha sonra da parkta karşılaşınca çatıştıklarını tespit etti.