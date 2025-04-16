Adana’da küfürleşme katliamı: 3 ölü var! Detaylar korkunç: Katillerin planı tutmadı!

Adana'da 16 Ocak'ta bir parkta meydana gelen silahlı kavgada Serdar (24) ve kardeşi Umut Akipa (19) ile karşı gruptan Ferhat Ay'ın (29) öldü. 3 kişinin öldüğü olayla ilgili çalışma başlatan polis, Adana ve Mersin'de düzenlediği operasyonda cinayet şüphelisi 3 kişi ile yanlarında bulunan dolandırıcılık şüphelisi 1 kişi yakalandı. Cinayet, 2 grubun sosyal medya üzerinden küfürleşmesi sonucu çıkan tartışma yüzünden işlendiği öğrenildi.
AĞABEY KARDEŞ İLE 1 KİŞİ ÖLDÜ
Olay 16 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Serdar ve kardeşi Umut Akipa ile karşı gruptan Ferhat Ay öldü. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, birbirini önceden tanıyan tarafların cinayetten saatlerce önce sosyal medya üzerinden küfürleştiklerini daha sonra da parkta karşılaşınca çatıştıklarını tespit etti.
MERSİN VE ADANA'DA OPERASYON
Ekipler, şüpheli Osman A.'nın (30) Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda Osman A. ile başka suçlardan aranan Cumali A'yı (24) gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 2 çelik yelek ele geçirildi. Ekipler, zanlılardan Yusuf A'yı (25) ise merkez Yüreğir ilçesinde saklandığı evde yakaladı.