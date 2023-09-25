Haberler Yaşam Haberleri Adana'da midibüs direğe çarptı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 25.9.2023 06:10

Adana'da midibüs direğe çarptı: 5 yaralı

Adana'da hava limanına yolcu taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarpması sonucu 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

DHA
Adana’da midibüs direğe çarptı: 5 yaralı
Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İskenderun'dan Adana Hava Limanı'na yolcu taşıyan Doğan Ö. yönetimindeki 34 FBG 169 plakalı midibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yön levhası direğine çarptı. Kazada direk, midibüsün ön kısmına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 5 yolcu ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu yaralılar çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midibüs sürücüsü ile ayakta yapılan tedavinin ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmeden yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan…
Nijer-Fransa geriliminde yeni boyut: Hava sahalarını Fransa'ya kapattılar
Aileme Şükran borçluyum
Elazığ’da petrol heyecanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan parkeye indi: Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!
Son dakika haber: Fenerbahçe tek golle lider! Kanarya yoluna yenilgisiz devam ediyor
'Bu bilgi kesinlikle doğru değil' diyerek yalanladı! CHP’de şimdi de İstanbul kavgası...
Kazara çocuğunu öldüren baba hakkında şok iddia! Eşine attığı mesaj dehşete düşürdü...
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da midibüs direğe çarptı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA