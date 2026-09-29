Adana’da nefes kesen operasyonda gözaltına alınmıştı! Polise el bombasıyla direnen şüpheli tutuklandı

Adana'da 24 Eylül'de saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki Gülüm Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede olay meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle aranan cezaevi firarisi Mehmet Şirin Doğan'ı yakalamak için saklandığı adrese baskın yaptı. Polisin geldiğini gören şüpheli, balkondan tabancayla ateş açtı. Ekiplerin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisi çevrede güvenlik önlemi alırken, diğer ekipler de dairenin kapısını açtı. Bunun üzerine Doğan, evin koridorunda beklerken el bombasının pimini çekip, teslim olmamak için direndi. Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da bu sırada tahliye edildi.