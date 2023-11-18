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Giriş Tarihi: 18.11.2023 05:28

Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Adana’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı

DHA
Adana’da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, yolda hızla ilerlediği sırada kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 5 kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Enes Tatar, kardeşi Emin Tatar ve İbrahim Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Ahmet Özdemir ve Semih Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği cadde polis tarafından tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
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