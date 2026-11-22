Adana'da dün saat 12.30 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Şambayadı mevkisinde feci kaza meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda seyreden, plakası ve sürücüsü bilinmeyen cip, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan cip, karşı yönden otomobille çarpıştı.
FECİ KAZA ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Kazanın ardından otoyolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kontrolden çıkan cip karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı! Kaza kamerada