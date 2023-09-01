Haberler Yaşam Haberleri Adana’da palet deposu alevlere teslim oldu
Giriş Tarihi: 1.9.2023 05:33

Adana’da palet deposu alevlere teslim oldu

Adana’da palet deposunda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA’nın 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

İHA
Adana’da palet deposu alevlere teslim oldu

Yangın, saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir palet deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iş yerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri görmesi üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis sevk edildi.

Polis yangın bölgesinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yangına bir süre sonra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) gelip destek vermeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na: Ters yumruk yemiş boksöre benziyor
Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında! Dinamo Kiev, temsilcimize boyun eğdi…
Son dakika haberi: Adana Demirspor, Avrupa'ya veda etti
Son dakika! Başkan Erdoğan: Savunma sanayii alanında yüzde 80 yerli ve milli orana sahibiz
Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Neler oluyor Afrika’da?
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile Araplar arasındaki çatışmalar büyüyor
Son dakika haberi: Fenerbahçe güle oynaya grupta! Kanarya Hollanda'dan rahat döndü...
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da palet deposu alevlere teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA