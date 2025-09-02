Adana’da pes dedirten olay! Oğluyla kavga eden küçük çocuğu acımasızca darbetti

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde arkadaş grubuyla top oynayan M.B. ve A.K. arasında tartışma çıktı. Çocuklar arasındaki tartışma, kavgaya dönüşünce M.B. iddiaya göre, A.K.'nın elini ısırdı. Duruma sinirlenen A.K. da M.B.'yi iterek düşürdü. Olayı balkondan gören M.B.'nin babası Hasan B., koşarak aşağı indi. Sitenin bahçesinde yakaladığı A.K.'ya tekme ve yumruk atan Hasan B., küfür ederek çocuğu darbetti.

SALDIRGAN ADAM GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden uzaklaştırılan Hasan B., bahçede oturup ağlayan çocuğu tekrardan darbettikten sonra sitenin güvenliği ve çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Olay sonrası sekerek evine giden A.K., durumu ailesine anlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen aile, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından ekipler tarafından gözaltına alınan Hasan B., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hasan B.'ye ev hapsi verildi.