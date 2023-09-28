Adana’da polisleri gören saldırganlar silahları balkondan attı

Olay, 16 Eylül gecesi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilinde oturan Serdar Çelik, bu sırada sokaktan geçen başka otomobilden tabancayla açılan ateşle sırtından yaralandı. Şüpheliler kaçarken, silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Çelik, daha sonra taburcu edildi.



BAŞKA ARACI DA KURŞUNLAMIŞLAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olan Mehmet Atakan Arslan ile İsmail Köz olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, saldırından saatler önce Turgut Özal Bulvarı'nda trafikte tartıştıkları başka araca da ateş açtıkları belirlendi. Polis, yaklaşık 1 hafta süren çalışmanın ardından şüphelilerin Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde saklandıklarını tespit etti. Ekipler, 23 Eylül gecesi, Özel Harekat polisinin de desteğiyle, apartmanın 9'uncu katındaki daireye operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evdeki ruhsatsız 3 tabancayı balkondan attı. Adrese giren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Apartmanın bahçesindeki aramada daireden atılan tabancalar bulundu.



TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Köz'ün saldırı sırasında otomobili kullandığı, Arslan'ın ise ateş açtığı öne sürüldü. Şüpheliler, ifadelerinde, bir süre önce Çelik ile yine trafikte tartıştıklarını, aralarında husumet başladığını, saldırıyı da bu nedenle yaptıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Atakan Arslan ile İsmail Köz, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.