Haberler Yaşam Haberleri Adana'da polisleri gören saldırganlar silahları balkondan attı
Giriş Tarihi: 28.9.2023 11:12

Adana'da polisleri gören saldırganlar silahları balkondan attı

Adana'da, Mehmet Atakan Arslan (22) ile İsmail Köz (24), daha önce trafikte tartıştıkları Serdar Çelik'i (40), park halindeki otomobiline düzenledikleri saldırıda sırtından vurup, kaçtı. Şüpheliler, saklandıkları apartmana operasyon düzenleyen polisi görünce, evdeki 3 ruhsatsız tabancayı, 9'uncu kattaki dairenin balkonundan attı.

DHA
Adana’da polisleri gören saldırganlar silahları balkondan attı

Olay, 16 Eylül gecesi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilinde oturan Serdar Çelik, bu sırada sokaktan geçen başka otomobilden tabancayla açılan ateşle sırtından yaralandı. Şüpheliler kaçarken, silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Çelik, daha sonra taburcu edildi.

BAŞKA ARACI DA KURŞUNLAMIŞLAR
Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olan Mehmet Atakan Arslan ile İsmail Köz olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, saldırından saatler önce Turgut Özal Bulvarı'nda trafikte tartıştıkları başka araca da ateş açtıkları belirlendi. Polis, yaklaşık 1 hafta süren çalışmanın ardından şüphelilerin Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde saklandıklarını tespit etti. Ekipler, 23 Eylül gecesi, Özel Harekat polisinin de desteğiyle, apartmanın 9'uncu katındaki daireye operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evdeki ruhsatsız 3 tabancayı balkondan attı. Adrese giren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Apartmanın bahçesindeki aramada daireden atılan tabancalar bulundu.

TUTUKLANDILAR
Şüphelilerden Köz'ün saldırı sırasında otomobili kullandığı, Arslan'ın ise ateş açtığı öne sürüldü. Şüpheliler, ifadelerinde, bir süre önce Çelik ile yine trafikte tartıştıklarını, aralarında husumet başladığını, saldırıyı da bu nedenle yaptıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Atakan Arslan ile İsmail Köz, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Canpolat: İYİ Parti kapısında gezmeyeceğiz
VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
AİHM Türk yargısını hiçe saydı: ByLock’cu öğretmenin suçsuz gösterildiği karara tepki yağdı!
Dört çocuğa sahip çıktılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Beşiktaş’a deplasmanda büyük şok! Adana Demirspor 4 golle kazandı…
Dikkat: ‘Cinsiyetçi’ yazı!
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
FETÖ’cü Garson’un sırrı
CHP’li Özgür Özel, TSK’ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da polisleri gören saldırganlar silahları balkondan attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA