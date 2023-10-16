Adana’da restoranda cinayet: Oğuzhan Doğan kurtarılamadı...

Kanlı olay, 9 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda buluşan Oğuzhan Doğan ile arkadaşı Musa Denizhan yemek yerken, motosikletle gelen Mete Dönmez (21) ile İbrahim Demir Yarıkkaya (18), iş yerine tabancayla ateş açıp, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar Doğan'ın başına, Denizhan'ın kulağına, restoran çalışanı Mahmut Bayram'ın (51) ise bacağına isabet etti.