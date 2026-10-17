Adana’da sağanak paniği: Su basan alt geçitte mahsur kaldılar!

'HERHANGİ BİR UYARI LEVHASI YOKTU'

Yaşadıklarını anlatan İsmail Yalçın, "Buraya girdiğimde çok fazla su birikintisi vardı. Geri çıkmaya çalıştım ancak araba hareket etmedi. İtfaiyeyi ve 112'yi aradım. Onlar geldi, itfaiye çıkardı aracımı. Burası yağış nedeniyle suyla dolmasına rağmen herhangi bir uyarıcı levha konulmamış. Benim gibi, bilmeyen başka bir vatandaş da buraya girebilir. Suyun içinde kaldık. Çocuklarım da korktu. Aracım da hasar aldı, gerekli yasal işlemleri başlatacağım" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör