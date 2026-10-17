Haberler Yaşam Haberleri Adana'da sağanak paniği: Su basan alt geçitte mahsur kaldılar!
Giriş Tarihi: 17.10.2026 17:00

Adana'da sağanak paniği: Su basan alt geçitte mahsur kaldılar!

Adana’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Alt geçitte otomobiliyle mahsur kalan sürücü İsmail Yalçın ve çocukları, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Adana’da sağanak paniği: Su basan alt geçitte mahsur kaldılar!
  • ABONE OL

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde etkisini artıran yağış nedeniyle yollar suyla kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu kentte, bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Seyhan ilçesindeki Kayalıbağ Mahallesi'nden Sabancı Merkez Camisi otoparkına geçişin sağlandığı alt geçidi su bastı. Durumu fark etmeyerek 01 AVG 206 plakalı otomobiliyle alt geçide giren İsmail Yalçın'ın aracı suda kaldı. Çocuklarıyla birlikte otomobilde mahsur kalan Yalçın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

'HERHANGİ BİR UYARI LEVHASI YOKTU'

Yaşadıklarını anlatan İsmail Yalçın, "Buraya girdiğimde çok fazla su birikintisi vardı. Geri çıkmaya çalıştım ancak araba hareket etmedi. İtfaiyeyi ve 112'yi aradım. Onlar geldi, itfaiye çıkardı aracımı. Burası yağış nedeniyle suyla dolmasına rağmen herhangi bir uyarıcı levha konulmamış. Benim gibi, bilmeyen başka bir vatandaş da buraya girebilir. Suyun içinde kaldık. Çocuklarım da korktu. Aracım da hasar aldı, gerekli yasal işlemleri başlatacağım" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da sağanak paniği: Su basan alt geçitte mahsur kaldılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA