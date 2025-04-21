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Giriş Tarihi: 21.4.2025 09:55

Adana'da sevgililer, mezarlıkta bıçaklanmış halde bulundu

Adana'nın Çukurova ilçesinde Mehmet Ayaz ile sevgilisi olduğu belirtilen kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Ayaz’ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA
Adana’da sevgililer, mezarlıkta bıçaklanmış halde bulundu

Adana'daki olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi. Mahalleli biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını belirledi.

Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Yaralı sevgilisi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'da sevgililer, mezarlıkta bıçaklanmış halde bulundu
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