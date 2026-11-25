"KURSTAN ÇIKTIKTAN SONRA HABER YOK"

Baba Halil Alkan (44), oğlunun hiçbir sorunu olmadığını belirterek, "Ben Şanlıurfa'da peynir satıyordum annesi aradı, Hüseyin'in eve gelmediğini söyledi. Hemen polise haber verdirdim ve Adana'ya geldim. Haftada 1 gün oğlum kursa gidiyor. Cumartesi günü akşam 17.56'de kurstan çıkmış ama ondan sonra haber yok. Kamera kayıtlarını inceledik, İncirlik Hava Üssüne kadar olan kameralara baktık, ondan sonraki kameralara yetkimiz olmadığı için bakamadık" ifadelerini kullandı.