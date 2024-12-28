Adana’da soydular İstanbul’da yakalandılar

Adana'da 1'i çocuk 3 zanlı, 1 Kalaşnikof tüfek ve 2 tabancayla bir kuyumcuya girdi. İşyeri sahibini ve çalışanları ölümle tehdit eden soyguncular, vitrinde bulunan 3 kilo gram altını çantalarına doldurarak kaçtı. Soygun anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaçtıkları otomobili ormanlık alana terk eden zanlılar, yaklaşık 9 milyon liralık altınla birlikte izlerini kaybettirmek için önceden ayarladıkları taksiye binerek Ceyhan'a gidip bir evde saklandı. Planları doğrultusunda yurtdışına kaçmak isteyen soyguncular, şehirlerarası evden eve nakliyat kamyonuyla İstanbul'a gitti. Soyguncular, ertesi gün sabah saatlerinde İstanbul'un Şile ilçesindeki bir ağaç evde (bungalov) gizlenmeye başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Sahilköy Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak bir operasyon düzenleyerek 3'ü soyguncu 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere götürülen soyguncular, suçu kabul etti.