Olay, önceki gün dün akşam saatlerinde Tufanbeyli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.S., eve geldiğinde ağabeyi Musa Soyarslan'ı yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa Soyarslan'ın öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede Musa Soyarslan'ın boğazında kırık bardaktan kaynaklandığı değerlendirilen kesik bulunduğu, ayrıca kafasının direğe vurulduğu iddia edildi.





SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Soyarslan'ın kardeşi H.S. gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde ağabeyini öldürmediğini, eve geldiğinde ölü bulduğunu söylediği öne sürüldü. Hayatını kaybeden Musa Soyarslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





EŞİNİ SİLAHLA YARALAMIŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Musa Soyarslan'ın 2015 yılında cezaevinden firar ederek eşini silahla vurduğu, daha sonra cezaevine girdiği ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi. Ayrıca H.S.'ninde cinsel istismar suçundan cezaevinden kısa süre önce çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili savcılığın sürdürdüğü soruşturma devam ederken ağabeyini öldürme suçlamasıyla gözaltına bulunan H.S., bugün adliyeye sevk edilecek.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör