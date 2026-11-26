KARDEŞİ GÖZALATINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Soyarslan'ın kardeşi H.S. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Musa Soyarslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra yakınları tarafından teslim alınan Soyarslan'ın cenazesi, Tufanbeyli'de toprağa verildi.